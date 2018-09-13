США могут ввести санкции против компании «Сухой» из-за Сирии 

США могут ввести санкции против компании «Сухой», следует из заявлений помощника американского министра финансов Маршалла Биллингсли в ходе слушаний в Конгрессе.
Помощника спросили, почему министерство не вводит санкции против компании «Сухой», продукция которого «помогает российским действиям на Украине и в Сирии».
«Мы изучаем (компанию) «Сухой». Разумеется, мы очень обеспокоены тем, что ее самолеты были использованы в химических атаках на невинных людей в Сирии», — приводит слова Биллингсли «РИА Новости».
При этом помощник главы Минфина США заявил, что военные самолеты «Сухого есть по всему миру. Кроме того, гражданский самолет российской компании „находится на службе в США и в других местах“.
Биллингсли отметил, что власти США изучают возможность введения санкций против компании „Сухой“ „очень внимательно“.
Самолеты „Сухого“ стоят на вооружении ВКС России и ВВС Сирии. Власти обеих стран ранее неоднократно отрицали применение химического оружия в ходе боевых действий, отмечает агентство.