Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин проведут переговоры 18 и 19 сентября

СЕУЛ , 17 сентября. / ТАСС /. Лидеры Республики Корея КНДР проведут двусторонние переговоры во вторник и в среду. Об этом сообщил в понедельник на брифинге для журналистов представитель администрации президента Южной Кореи.

"Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын проведут два раунда двусторонних переговоров — во вторник и в среду", — подчеркнул представитель администрации.

Президент Республики Корея посетит Пхеньян 18-20 сентября. Как ожидается, в ходе визита будут обсуждаться в первую очередь вопросы денуклеаризации и двустороннего сотрудничества.