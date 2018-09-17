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Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин проведут переговоры 18 и 19 сентября
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Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин проведут переговоры 18 и 19 сентября 

ТАСС + ещё 5 14 часов назад
СЕУЛ, 17 сентября. /ТАСС/. Лидеры Республики Корея и КНДР проведут двусторонние переговоры во вторник и в среду. Об этом сообщил в понедельник на брифинге для журналистов представитель администрации президента Южной Кореи.
"Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын проведут два раунда двусторонних переговоров — во вторник и в среду", — подчеркнул представитель администрации.
Президент Республики Корея посетит Пхеньян 18-20 сентября. Как ожидается, в ходе визита будут обсуждаться в первую очередь вопросы денуклеаризации и двустороннего сотрудничества.
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