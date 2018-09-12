В разведке США не видят таких же активных попыток вмешаться в выборы, как в 2016 году

ВАШИНГТОН, 12 сентября. / ТАСС /. Спецслужбы США не усматривают на данном этапе таких же активных попыток иностранного вмешательства в ход выборов в стране, как в 2016 году.

Об этом заявил в среду на специальном брифинге для журналистов директор национальной разведки США Дэниел Коутс

"Мы не видим такой же интенсивности, как в 2016 году", — сказал координатор деятельности всех 16 разведывательных служб США, комментируя предполагаемые попытки влияния других государств на американский избирательный процесс.

При этом он заявил, что Вашингтон обвиняет в стремлении воздействовать на ход выборов в США не только Россию, но и Китай, а также «потенциально — Иран и Северную Корею». «Мы говорим больше, чем [только] о России», — отметил Коутс.