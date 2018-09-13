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Китай приветствует приглашение США на новый раунд торговых переговоров
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Китай приветствует приглашение США на новый раунд торговых переговоров 

ТАСС + ещё 10 13 сентября 2018
Фото: Вести Экономика
ТАСС, 13 сентября. Власти Китая подтвердили и приветствуют приглашение США на участие в новом раунде торговых переговоров. Об этом в четверг сообщило министерство коммерции КНР.
"В настоящее время Китай и США ведут переговоры по многим аспектам", — цитирует газета China Daily официального представителя ведомства Гао Фэна. Он также отметил, что «эскалация торгового конфликта [между Китаем и США] не соответствует интересам обеих сторон».
По информации China Daily, минкоммерции КНР выступило с заявлением после того, как накануне в среду администрация президента США Дональда Трампа пригласила китайскую сторону возобновить торговые переговоры.
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