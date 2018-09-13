Китай приветствует приглашение США на новый раунд торговых переговоров

ТАСС , 13 сентября. Власти Китая подтвердили и приветствуют приглашение США на участие в новом раунде торговых переговоров. Об этом в четверг сообщило министерство коммерции КНР.

"В настоящее время Китай и США ведут переговоры по многим аспектам", — цитирует газета China Daily официального представителя ведомства Гао Фэна. Он также отметил, что «эскалация торгового конфликта [между Китаем и США] не соответствует интересам обеих сторон».