Ещё
Нетаньяху обвинил Европу в «умиротворении» Ирана
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нетаньяху обвинил Европу в «умиротворении» Ирана 

РИА Новости + ещё 3 12 сентября 2018
Фото: РИА Новости
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 сен — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал европейские страны за политику «умиротворения» Ирана, вновь обвиненного им в международном терроризме.
Глава правительства призвал европейцев присоединиться к США, которые в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки с Ираном и восстанавливают санкции против него.
"Пришло время, чтобы мир объединился в борьбе против террористических организаций. Это в определенной мере происходит в отношении "Исламского государства"*, но не в случае с Ираном", — сказал Нетаньяху на заседании кабинета.
"Напротив, мы видим, что в то время как Иран посылает террористические ячейки в Европу, европейские лидеры умиротворяют его", — добавил он.
Термин «умиротворение» часто употребляется применительно к политике европейских стран в отношении гитлеровской Германии в предвоенные годы.
"Умиротворение Ирана подстрекает его неустанные нападки на ценности и безопасность свободных обществ. Пришло время, чтобы западные правительства присоединились к сильным и внятным усилиям администрации (президента США Дональда) Трампа, направленным против террористического режима в Тегеране", — сказал Нетаньяху.
Иран и «шестерка» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят СВПД, выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены «шестерки» выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном. Оставшиеся в ядерной сделке государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.
Террористическая организация, запрещенная в России.
Последние новости
Япония потеряла за сутки куда больше, чем Курилы Российские военные применили уникальные ракеты-невидимки Глава Евросоюза объявил начало "избавления от доллара"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Отравители» Скрипалей пропали328
Крымскому мосту предрекли разрушение510
Россияне отреагировали на лишение Поклонской поста459
Назван инициатор дуэли Золотова444
Тест: Открытие лауреатов Шнобеля или выдумка?
Видео
02:46
Безуспешный флирт львицы рассмешил интернет
Интернет
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
01:33
«Отравители» Скрипалей пропали
Происшествия
06:53
Назван инициатор дуэли Золотова
Политика Происшествия
03:32
Русский бал в Лондоне отменили из-за «Новичка»
В мире
02:23
В Нидерландах задержали двух «российских шпионов»
В мире Другое
00:40
Картину за 7 млрд выставили на «Авито»
Общество
02:27
В Сеть «утекли» данные о засекреченной базе ВСУ
В мире Армия
02:23
Крымскому мосту предрекли разрушение
В мире Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение