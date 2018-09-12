Израиль обвинил Европу в «умиротворении» Ирана

По словам Нетаньяху, мировому сообществу следует объединиться, чтобы противодействовать террористическим организациям. Он отметил, что это в некоторой мере происходит в отношении группировки «Исламское государство» , однако «не в случае с Ираном».

"Напротив, мы видим, что в то время как Иран посылает террористические ячейки в Европу, европейские лидеры умиротворяют его", — заявил Нетаньяху.

Он призвал власти европейских стран последовать «внятным усилиям» администрации американского лидера Дональда Трампа , которые направлены «против террористического режима в Тегеране».

Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что США постоянно посылают Ирану сообщения с просьбой начать переговоры.

"Исламское государство" — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.