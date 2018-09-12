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Израиль обвинил Европу в «умиротворении» Ирана
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Израиль обвинил Европу в «умиротворении» Ирана 

Газета.Ru + ещё 8 12 сентября 2018
Фото: Gali Tibbon/Reuters
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании кабинета министров заявил, что страны Европы не противодействуют «террористическому режиму» в Тегеране. Слова премьера передает РИА «Новости».
По словам Нетаньяху, мировому сообществу следует объединиться, чтобы противодействовать террористическим организациям. Он отметил, что это в некоторой мере происходит в отношении группировки «Исламское государство», однако «не в случае с Ираном».
"Напротив, мы видим, что в то время как Иран посылает террористические ячейки в Европу, европейские лидеры умиротворяют его", — заявил Нетаньяху.
Он призвал власти европейских стран последовать «внятным усилиям» администрации американского лидера Дональда Трампа, которые направлены «против террористического режима в Тегеране».
Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что США постоянно посылают Ирану сообщения с просьбой начать переговоры.
"Исламское государство" — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
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