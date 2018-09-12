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США готовы поставить оружие Украине из-за ситуации на Азове
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США готовы поставить оружие Украине из-за ситуации на Азове 

BFM.RU + ещё 5 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
США обеспокоены ситуацией на Азовском море и готовы продолжить поставки Украине вооружений. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер в интервью Deutsche Welle.
Он отметил, что Россия резко нарастила присутствие военных кораблей, кроме того, проверяет входящие и выходящие корабли в очень агрессивной манере. Однако США готовы продолжать оказывать помощь Украине для укрепления ее оборонных возможностей, отметил Волкер.
Он напомнил, что конгресс одобрил новый пакет финансовых мер по поддержке оборонных возможностей Украины, и назвал полезными поставленные США антиснайперские и противотанковые ракетные комплексы.
Ранее стало известно, что по решению Генерального штаба Вооруженных сил Украины была усилена группировка Вооруженных сил, в том числе Сухопутных войск, на Азовском направлении. Таким образом, реализуются шаги по укреплению военного присутствия Украины в Азовском море, утвержденного 6 сентября Советом нацбезопасности по указу президента Петра Порошенко, напоминает ТАСС. Речь идет о создании в регионе корабельно-катерной группировки и обеспечении подразделений береговой обороны «новейшим высокоточным ракетным оружием».
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