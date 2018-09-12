США готовы поставить оружие Украине из-за ситуации на Азове

Он отметил, что Россия резко нарастила присутствие военных кораблей, кроме того, проверяет входящие и выходящие корабли в очень агрессивной манере. Однако США готовы продолжать оказывать помощь Украине для укрепления ее оборонных возможностей, отметил Волкер.

Он напомнил, что конгресс одобрил новый пакет финансовых мер по поддержке оборонных возможностей Украины, и назвал полезными поставленные США антиснайперские и противотанковые ракетные комплексы.