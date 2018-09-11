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Глава МИД Сирии рассказал, когда могут состояться переговоры между властями страны и оппозицией
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Глава МИД Сирии рассказал, когда могут состояться переговоры между властями страны и оппозицией 

RT на русском 1 час назад
Глава МИД Сирии Валид Муаллем в интервью журналу «Международная жизнь» рассказал, в каком случае могут состояться переговоры между представителями властей страны и оппозиции.
«Оппозиция заявляет, что хочет прямой диалог, а мы говорим, что это возможно, когда иностранные государства прекратят своё вмешательство в дела самой оппозиции», — уточнил он.
При этом дипломат добавил, что в настоящее время единой сирийской оппозиции не существует.
Каждая группа «действует исходя из пожеланий государства, которое её принимает».
Ранее Муаллем заявил, что целью Соединённых Штатов в Сирии является контроль всей деятельности страны в интересах Израиля.
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