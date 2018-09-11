Лавров примет участие в заседании СБ ООН под председательством Трампа

Василий Небензя. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН

По его словам, Лавров примет участие в заседании СБ ООН, которое пройдет в 26 сентября.

Как отмечается, темой заседания станет ситуации вокруг Ирана.

Ранее сообщалось, что Трамп лично возглавит одно из заседаний СБ ООН в конце сентября.

Как отмечалось, в сентябре в СБ председательствуют Соединенные Штаты.