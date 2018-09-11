Постпред Ирана при ООН: военная операция США в Сирии незаконна

Постоянный представитель Ирана при ООН Голямали Хошру напомнил о незаконности американской военной операции в Сирии

По его словам, Иран поддерживает Сирию в процессе борьбы с терроризмом на территории страны.

Дипломат также добавил, что Тегеран продолжит играть конструктивную роль в восстановлении мира в ближневосточном государстве.

При этом Хошру напомнил постоянному представителю США при ООН Никки Хейли о том, что военнослужащие Соединённых Штатов находятся на территории Сирии незаконно.

«Я хочу ещё раз отметить, что Иран был приглашён Сирией вести борьбу с террористами. Военная операция США в Сирии незаконна и является актом агрессии. Это также идёт вразрез с Уставом ООН и должно быть прекращено», — заключил он.