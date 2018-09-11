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Постпред Ирана при ООН: военная операция США в Сирии незаконна
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Постпред Ирана при ООН: военная операция США в Сирии незаконна 

RT на русском 2 часа назад
Постоянный представитель Ирана при ООН Голямали Хошру напомнил о незаконности американской военной операции в Сирии.
По его словам, Иран поддерживает Сирию в процессе борьбы с терроризмом на территории страны.
Дипломат также добавил, что Тегеран продолжит играть конструктивную роль в восстановлении мира в ближневосточном государстве.
При этом Хошру напомнил постоянному представителю США при ООН Никки Хейли о том, что военнослужащие Соединённых Штатов находятся на территории Сирии незаконно.
«Я хочу ещё раз отметить, что Иран был приглашён Сирией вести борьбу с террористами. Военная операция США в Сирии незаконна и является актом агрессии. Это также идёт вразрез с Уставом ООН и должно быть прекращено», — заключил он.
RT вёл прямую трансляцию заседания СБ ООН.
RT на русском: последние новости
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