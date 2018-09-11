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Эрдоган пока не планирует встречаться с Трампом во время поездки в США
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Эрдоган пока не планирует встречаться с Трампом во время поездки в США 

ТАСС 11 сентября 2018
Эрдоган на данный момент не планирует проводить встречу с Трампом во время поездки в США — представитель президента Турции.
ТАСС: последние новости
Нетаньяху считает слишком мягкой позицию европейских стран в отношении Ирана Трамп заявил, что консервативные СМИ повлияли на его решение остановить работу госорганов СМИ: США увеличат численность своих вооруженных сил в Германии на 1,5 тыс. человек
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