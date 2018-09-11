Удар «Быстрым трезубцем»: американские военные готовят украинских к войне

Активная фаза международных учений Rapid Trident-2018 началась в Львовской области, в ходе учений военные готовятся к широкомасштабному вторжению.

Об этом сообщается 11 сентября на сайте минобороны Украины.

«В рамках многонациональных украинского-американских командно-штабных учений с привлечением войск Rapid Trident-2018 началась активная или полевая фаза», — говорится в сообщении.

В начале сентября в Львовской области стартовали крупнейшие на Украине международных учения сухопутных войск Rapid Trident-2018. Помимо США в учениях принимают участие военные из 14 стран, в том числе Великобритании, Канады, Грузии, Турции, Польши и Германии.

Милитаристская риторика становится нормальной для властей Украины перед выборами президента в 2019 году. Президент Украины склоняет общество к новой фазе кровопролитной войны в восточной части страны. В СМИ распространяют информацию о якобы появляющихся постоянно образцах «чудо-оружия» с которым Киев вновь может начать поход на Восток. При этом воевать этим оружием предстоит обычным гражданам страны, чьи жизни власти считать не намерены.

Напомним, Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.