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Удар «Быстрым трезубцем»: американские военные готовят украинских к войне
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Удар «Быстрым трезубцем»: американские военные готовят украинских к войне 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Активная фаза международных учений Rapid Trident-2018 началась в Львовской области, в ходе учений военные готовятся к широкомасштабному вторжению.
Об этом сообщается 11 сентября на сайте минобороны Украины.
«В рамках многонациональных украинского-американских командно-штабных учений с привлечением войск Rapid Trident-2018 началась активная или полевая фаза», — говорится в сообщении.
В начале сентября в Львовской области стартовали крупнейшие на Украине международных учения сухопутных войск Rapid Trident-2018. Помимо США в учениях принимают участие военные из 14 стран, в том числе Великобритании, Канады, Грузии, Турции, Польши и Германии.
Милитаристская риторика становится нормальной для властей Украины перед выборами президента в 2019 году. Президент Украины склоняет общество к новой фазе кровопролитной войны в восточной части страны. В СМИ распространяют информацию о якобы появляющихся постоянно образцах «чудо-оружия» с которым Киев вновь может начать поход на Восток. При этом воевать этим оружием предстоит обычным гражданам страны, чьи жизни власти считать не намерены.
Напомним, Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
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