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Украинские пограничники задержали в аэропорту боевика ИГ*
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Украинские пограничники задержали в аэропорту боевика ИГ* 

РИА Новости + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 13 сен — РИА Новости. Украинские пограничники сообщили о задержании в киевском аэропорту «Борисполь» гражданина Таджикистана, боевика террористической группировки «Исламское государство»*.
Сообщается, что в четверг во время оформления пассажиров одного из рейсов, которые прибыли в «Борисполь», пограничники задержали гражданина Таджикистана, который находился в базе данных Интерпола.
"Гражданин Таджикистана разыскивался таджикскими правоохранительными органами за террористическую деятельность. Как стало известно, гражданин Таджикистана в 2016 году прибыл в Сирию, где присоединился к террористической организации ИГ*. В дальнейшем он проходил обучение в террористическом военном лагере, где и стал одним из самых активных участников этой экстремистской организации", — говорится в сообщении пограничной службы.
Пограничниками передали задержанного сотрудникам национальной полиции Украины.
*Запрещённая в России террористическая организация
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