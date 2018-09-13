Украинские пограничники задержали в аэропорту боевика ИГ*

Сообщается, что в четверг во время оформления пассажиров одного из рейсов, которые прибыли в «Борисполь», пограничники задержали гражданина Таджикистана, который находился в базе данных Интерпола

"Гражданин Таджикистана разыскивался таджикскими правоохранительными органами за террористическую деятельность. Как стало известно, гражданин Таджикистана в 2016 году прибыл в Сирию, где присоединился к террористической организации ИГ*. В дальнейшем он проходил обучение в террористическом военном лагере, где и стал одним из самых активных участников этой экстремистской организации", — говорится в сообщении пограничной службы.

Пограничниками передали задержанного сотрудникам национальной полиции Украины.

*Запрещённая в России террористическая организация