Трамп намерен посетить пострадавшие от урагана районы США

По ее словам, Трамп хочет посетить пострадавшие районы на следующей неделе.

Она также добавила, что визит президента не помешает проведению спасательных работ в данный районах.

Ранее сообщалось, что число погибших из-за урагана «Флоренс» в США увеличилось до четырех человек.

Также стало известно, что Трамп назвал ураган «Флоренс» одним из самых сильных за десятилетие.