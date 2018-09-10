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МИД Франции назвал выборы в ДНР противоречащими Минским соглашениям
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МИД Франции назвал выборы в ДНР противоречащими Минским соглашениям
РИА Новости
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ещё 8
1 час назад
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Фото:
Вести.Ru
В
МИД
Франции
заявили, что запланированные на 11 ноября выборы в ДНР противоречат минским соглашениям
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