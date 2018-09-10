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Зюганов предлагает включить Донбасс в состав РФ
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Зюганов предлагает включить Донбасс в состав РФ 

Украина.ру 49 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает 10 сентября «РИА Новости».
«Что касается Донбасса, я бы на месте президента принял бы (его в состав РФ — ред.) немедленно бы, немедленно. Первое, признаем Донецкую, Луганскую республику, так же, как в свое время было с Южной Осетией и с Абхазией. Прекратится этот бандитизм очень быстро. Это ненормально, когда четыре года подряд обстреливают Донецк и многие населенные пункты — это абсолютно ненормально. Там же живут наши родственники, друзья. Донбасс-то строила вся советская страна», — заявил Зюганов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против республик Донбасса, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что в вопросе урегулирования ситуации на юго-востоке Украины РФ придерживается минских договоренностей. По его словам, у Москвы нет сценариев относительно возможности включения ДНР и ЛНР в состав России.
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