Зюганов предлагает включить Донбасс в состав РФ

Об этом сообщает 10 сентября «РИА Новости».

«Что касается Донбасса, я бы на месте президента принял бы (его в состав РФ — ред.) немедленно бы, немедленно. Первое, признаем Донецкую, Луганскую республику, так же, как в свое время было с Южной Осетией и с Абхазией . Прекратится этот бандитизм очень быстро. Это ненормально, когда четыре года подряд обстреливают Донецк и многие населенные пункты — это абсолютно ненормально. Там же живут наши родственники, друзья. Донбасс-то строила вся советская страна», — заявил Зюганов.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против республик Донбасса, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.