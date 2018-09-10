Коалиция заявила о начале наступления против ИГ*

Коалиция заявила о скором начале наступления против ИГ* в Сирии

"Операция, которую возглавят Сирийские демократические силы, начнется очень скоро", — сказал представитель пресс-службы, не сообщив других подробностей.

Так в коалиции прокомментировали сообщения в СМИ о том, что операция в районе сирийского города Хаджин, где находится один из последних оплотов ИГ* в Сирии, уже началась.

США и их союзники с 2014 года проводят в Ираке и Сирии операцию против ИГ*, причем в Сирии действуют без согласия властей страны. "Сирийские демократические силы", состоящие преимущественно из курдских вооруженных формирований, являются союзником коалиции и в настоящее время контролируют значительные районы на севере и востоке страны, которые не подконтрольны Дамаску.

*Террористическая организация, запрещенная в России.