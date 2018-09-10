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Отношения между Россией и Японией развиваются поступательно, заявил Путин
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Отношения между Россией и Японией развиваются поступательно, заявил Путин 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ: ПУТИН: ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РФ И ЯПОНИЕЙ РАЗВИВАЮТСЯ ПОСТУПАТЕЛЬНО, В ТОМ ЧИСЛЕ, ПО ЛИНИИ ВОЕННЫХ ВЕДОМСТВ
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