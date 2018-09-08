Военные США заявили, что регулярно докладывают Трампу о путях ответа на «химатаку» в Сирии

"Он [Трамп] ожидает от нас варианты военного развития ситуации, и мы предоставляем ему обновленные данные по работе над ними", — приводит агентство Reuters его слова. «Мы находимся в регулярном диалоге с президентом для того, чтобы он понимал, какой может быть реакция в случае применения химического оружия», — добавил Данфорд.

Как отмечает агентство, власти США пока не приняли окончательного решения относительно применения военной силы в ответ на возможные химические атаки в Сирии.

Ранее стало известно о том, что террористы в Идлибе готовят инсценировку применения якобы сирийским правительством химического оружия, что послужит поводом для очередной агрессии Запада во главе с Вашингтоном против Сирии. Подтверждением возможности такого сценария стали сообщения о том, что США наращивают в ближневосточном регионе число носителей крылатых ракет. По информации официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в Идлиб уже доставлены бочки с хлором и боеприпасы, а сотрудники организации «Белые каски», известной еще по апрельской инсценировке применения Дамаском химоружия в городе Дума , уже готовят камеры для новых съемок «химатаки».

В свою очередь американская телекомпания CNN в пятницу сообщила о том, что эксперты разведки и Вооруженных сил США подготовили предварительный перечень объектов в Сирии, которые будут подвергнуты ударам с воздуха в случае, если такое решение примет президент Дональд Трамп. Несмотря на то, что до сих пор оно принято не было, CNN отмечает, что ВС США «могут очень быстро отреагировать», если Дамаск применит химическое оружие, прежде всего при военной операции правительственных войск в провинции Идлиб.