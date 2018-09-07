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РФ уведомила США о готовности ударить по району Сирии, где находятся американские силы
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РФ уведомила США о готовности ударить по району Сирии, где находятся американские силы 

BFM.RU 15 часов назад
Американский телеканал CNN утверждает, что Москва в течение последней недели дважды уведомляла Вашингтон о том, что ее силы и сирийские войска готовы наносить удары на территории Сирии, где находятся «десятки американских военных», передает ТАСС. Соответствующий материал опубликован на сайте телеканала в четверг.
По версии его источников в Пентагоне, российская сторона заявила, что «на территории, находящейся под защитой военных США, находятся боевики». Как отмечает телеканал, в Вашингтоне в связи с этим возникли «опасения, что американские силы окажутся под угрозой, если Россия нанесет удар». С американской стороны якобы последовали «предупреждения Москве не бросать вызов военному присутствию США».
Как говорится в публикации, Вашингтон, в частности, озабочен безопасностью американских военных на базе Эт-Танф в провинции Хомс под командованием США. Согласно данным телеканала, «есть опасения, что россияне могут применить авиацию или свои военные корабли в восточной части Средиземного моря для нанесения ракетного удара по тем, кто, как они заявляют, являются боевиками».
В публикации говорится, что «это может привести к конфронтации, в которую будут непреднамеренно вовлечены американские силы, если российский удар будет неточным». «Мы, безусловно, рекомендовали им держаться подальше от Эт-Танфа, — приводит телеканал слова военного источника. — Мы готовы к ответным действиям».
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