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Взятие последнего оплота ИГ в Сирии сняли на видео
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Взятие последнего оплота ИГ в Сирии сняли на видео 

Lenta.ru 8 часов назад
Фото: Lenta.ru
Сирийская армия продолжает наступление на последние в стране позиции террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Видеозапись боев опубликована на Al-Masdar News.
Правительственные войска продвинулись на два километра вглубь территории, занимаемой ИГ на востоке мухафазы Эс-Сувайда. Здесь, по сообщениям военных источников, базируются остатки группировки.
В результате боев погибли около 30 боевиков. Военным также удалось заполучить большое количество вооружения. Сообщается, что двое террористов ИГ сдались сирийским военным.
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