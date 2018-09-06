Взятие последнего оплота ИГ в Сирии сняли на видео

Правительственные войска продвинулись на два километра вглубь территории, занимаемой ИГ на востоке мухафазы Эс-Сувайда. Здесь, по сообщениям военных источников, базируются остатки группировки.

В результате боев погибли около 30 боевиков. Военным также удалось заполучить большое количество вооружения. Сообщается, что двое террористов ИГ сдались сирийским военным.