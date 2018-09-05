Додон: Молдавия никогда не подвергала сомнению территориальную целостность Украины

"За 27 лет независимости высшее руководство Молдовы никогда не ставило под сомнение территориальную целостность Украины. Как и других стран мира. Это наша позиция, тем более, что у нашей страны есть проблема Приднестровья", — сказал глава молдавского государства. Таким образом, он прокомментировал недавнее заявление президента Украины Петра Порошенко , что он готов к переговорам с президентом Молдавии после того, как в Кишиневе признают территориальную целостность его страны.

Глава Молдавии заявил, что открыт для контактов с президентом Украины, которому недавно направил поздравление по случаю национального праздника — Дня Независимости Украины.