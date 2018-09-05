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Кандидат в президенты Украины заявил, что у него «украли квартиру»
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Кандидат в президенты Украины заявил, что у него «украли квартиру» 

РИА Новости + ещё 1 45 минут назад
Фото: © РИА Новости
КИЕВ, 5 сен — РИА Новости. Кандидат в президенты Украины Юрий Деревянко заявил в среду, что у него «украли квартиру» в Киеве.
Ранее депутат Верховной рады Украины, соратник экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили Деревянко заявил, что примет участие в выборах президента Украины.
"Мою квартиру в Киеве, которой я владею уже 20 лет и в которой прописан, украли! Изменили имя владельца, поменяли замки и в один момент моя собственность стала уже не моей", — написал Деревянко на странице в Facebook.
По его словам, злоумышленники незаконно изменили данные в реестре права собственности в апреле 2018 года, и теперь квартира в центре столицы по улице Пушкинской ему больше не принадлежит.
Выборы главы государства состоятся на Украине в марте 2019 года.
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