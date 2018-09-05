Над Луганском нависла угроза

Силовики подвозят боеприпасы к линии соприкосновения с ЛНР

Армейские подразделения подвозят боеприпасы к линии соприкосновения в Донбассе, сообщил журналистам представитель министерства обороны ЛНР Андрей Марочко

"Разведка зафиксировала подвоз боеприпасов, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов в район населенных пунктов Крымское и Мироновский, которые находятся под контролем силовиков", — уточнил Марочко.

По его словам, к линии соприкосновения стягиваются запрещенные Минскими соглашениями вооружения и техника. Разведданные подтверждают представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ . В отчете за 3 сентября зафиксировано появление на железнодорожной станции в населенном пункте Рубежное девяти самоходных гаубиц "Гиацинт-С" калибром 152 миллиметра и пяти буксируемых гаубиц "Гиацинт-Б" калибром 152 миллиметра.

Марочко отметил, что Киев продолжает рассматривать силовой вариант решения конфликта как основной, а также использует режим прекращения огня для наращивания военного потенциала. Напомним, в Донбассе 29 августа вступило в силу "школьное" перемирие в связи с началом нового учебного года.