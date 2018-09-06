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Порошенко обвинил российских военных в «экологической катастрофе» в Крыму
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Порошенко обвинил российских военных в «экологической катастрофе» в Крыму 

ИноСМИ + ещё 10 6 сентября 2018
Фото: ИноСМИ
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что выброс вредных веществ крымском городе Армянск произошел вследствие учений российских военных.
«Причиной экологической катастрофы на территории временно оккупированного Крыма в городе Армянск, согласно данным некоторых источников, стали учения российских военных», — цитирует Порошенко «Новое время». Президент добавил, что необходимо создать международную комиссию и «прекратить экологическую катастрофу, которая влияет на экологию на Украине».
Впервые о российских военных учениях, как о причине «экологической катастрофы», продолжает издание, заявил пресс-секретарь Минобороны Украины Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на данные украинской разведки. По мнению разведки, выброс вредных веществ мог произойти после «попадания снарядов в технологические емкости промышленного предприятия».
Между тем, власти Крыма заявили, что загрязнение воздуха связано с испарениями содержания кислотного накопителя, в который сбрасывают химические отходы с 1971 года. В связи с этим завод Крымский титан приостановил свою работу.
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