Порошенко обвинил российских военных в «экологической катастрофе» в Крыму

«Причиной экологической катастрофы на территории временно оккупированного Крыма в городе Армянск, согласно данным некоторых источников, стали учения российских военных», — цитирует Порошенко «Новое время». Президент добавил, что необходимо создать международную комиссию и «прекратить экологическую катастрофу, которая влияет на экологию на Украине».

Впервые о российских военных учениях, как о причине «экологической катастрофы», продолжает издание, заявил пресс-секретарь Минобороны Украины Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на данные украинской разведки. По мнению разведки, выброс вредных веществ мог произойти после «попадания снарядов в технологические емкости промышленного предприятия».

Между тем, власти Крыма заявили, что загрязнение воздуха связано с испарениями содержания кислотного накопителя, в который сбрасывают химические отходы с 1971 года. В связи с этим завод Крымский титан приостановил свою работу.