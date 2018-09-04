Названо число погибших в Донбассе украинских военных

С начала 2018 года в военных действиях в Донбассе погибли около 80 украинских военных. Более 560 получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба украинского Минообороны со ссылкой на генерал-лейтенанта армии Украины Анатолия Петренко.

В связи с этим Петренко призвал ввести в Донбассе миротворческую миссию под эгидой ООН . По его словам, она смогла бы обеспечить соблюдение сторонами конфликта Минских соглашений.

«Миротворческая операция для соблюдения минских соглашений — абсолютно логичная инициатива, которую мы продвигаем для того, чтобы выполнить их. Но есть важное условие — в миротворческой миссии не должно быть русских, так же не должно быть на Донбассе и российских военных», — заявил Петренко.