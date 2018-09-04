На Украине обозначили сроки голосования по поправкам в конституцию о курсе в ЕС и НАТО

"Я думаю, что мы поставим первое голосование где-то на конец сентября… Так мы говорили и так говорил спикер парламента", — заявила Луценко.

Она отметила, что в это время пройдет первое голосование, по итогам которого законопроект может отправиться в Конституционный суд Украины. Второе голосование за поправки пройдет уже в январе на следующей пленарной сессии, отметила Луценко.