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На Украине обозначили сроки голосования по поправкам в конституцию о курсе в ЕС и НАТО
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На Украине обозначили сроки голосования по поправкам в конституцию о курсе в ЕС и НАТО 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что украинский парламент собирается в конце сентября проголосовать по вопросу внесения конституционных поправок о курсе страны в Европейский союз (ЕС) и НАТО. Об этом сообщает УНН.
"Я думаю, что мы поставим первое голосование где-то на конец сентября… Так мы говорили и так говорил спикер парламента", — заявила Луценко.
Она отметила, что в это время пройдет первое голосование, по итогам которого законопроект может отправиться в Конституционный суд Украины. Второе голосование за поправки пройдет уже в январе на следующей пленарной сессии, отметила Луценко.
Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко резко раскритиковал предложение лидера партии «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко подписать меморандум о курсе страны в ЕС и НАТО.
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