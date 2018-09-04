В Пакистане пройдут президентские выборы

Выборы 13-го по счету президента пройдут в парламенте и четырех провинциальных ассамблеях с 10:00 до 16:00 по местному времени (с 8:00 до 14:00 мск). Результаты выборов должны быть объявлены Центральной избирательной комиссией в тот же день.

За пост главы республики будут бороться три кандидата: представитель правящей партии Движение за справедливость (ДЗС) Ариф Алви, кандидат от Пакистанской народной партии (ПНП) Аитзаз Ахсан и представитель оппозиции Фазл-ур-Рехман. Мамнун Хусейн, действующий президент и выдвиженец партии Пакистанская мусульманская лига (фракция Наваза, ПМЛ-Н), отказался выдвигать свою кандидатуру на второй срок.

Как проходят выборы президента

Президент Пакистана избирается коллегией выборщиков, состоящей из 1174 депутатов нижней и верхней палаты федерального парламента (Национальная ассамблея и Сенат), а также Законодательных собраний четырех провинций страны.

Пакистан — парламентская республика. Президент во многом выполняет церемониальную роль, а реальная власть принадлежит главе кабинета министров. В полномочия президента входит назначение новых выборов, у него есть право распускать парламент и отправлять в отставку премьер-министра страны. При этом на любое из этих решений президента может быть наложено вето Верховным судом Пакистана.

В реальные полномочия президента входит руководство Советом национальной безопасности Пакистана. Кроме того, глава государства также является главнокомандующим вооруженными силами. Ему принадлежит право помилования осужденных.

Перспективы для оппозиции

За несколько недель до выборов президента Пакистана оппозиция не смогла договориться о выдвижении своего единого кандидата на пост главы государства. ПНП выдвинула Аитзаза Ахасана, однако другие партии это решение подвергли резкой критике. Вторая по количеству мест в Национальной ассамблее ПМЛ-Н призвала к объединению оппозиционных сил в стране для совместного выступления на президентских выборах против кандидата от правящей ДЗС, однако ее инициатива не получила поддержки. В конечном итоге оппозиция не смогла достичь консенсуса, за пост президента на выборах будут бороться два ее кандидата.

В этих условиях отсутствие единого кандидата от оппозиции, как считают наблюдатели, позволит претенденту на президентский пост от правящей партии уверенно набрать необходимое количество голосов и одержать победу на выборах. Как сообщил телеканал «Джео-ТВ», Ариф Алви может получить 338 голосов выборщиков, Фазл-ур-Рехман — 199, представитель ПНП Аитзаз Ахсан — 115 голосов.