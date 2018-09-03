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Киев может разрешить странам НАТО размещать на Украине базы, считают в Раде
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Киев может разрешить странам НАТО размещать на Украине базы, считают в Раде 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 3 сен — РИА Новости. Украина может разрешить странам НАТО размещать военные базы на своей территории, предусмотрев соответствующие изменения в конституции, не исключил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник.
Представитель президента Украины в Раде Ирина Луценко ранее сообщила, что глава государства предлагает парламенту исключить из конституции страны положение о Черноморском флоте РФ на территории Крыма. Текст данного документа еще отсутствует на сайте парламента.
"Единственное положение, которое нам надо будет подкорректировать, если смотреть на заявление представителя президента в парламенте, — у нас действительно может сложиться ситуация, когда на Украине нужно будет разместить базы иностранной страны, речь идет о странах НАТО. Поэтому, возможно, может это положение будет скорректировано таким образом, что на условиях аренды нельзя размещать иностранные базы военных стран, если это не страна НАТО", — сказал Винник в эфире телеканала «112 Украина».
При этом он посоветовал дождаться текста законопроекта от президента, чтобы увидеть все детали.
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