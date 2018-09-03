Киев может разрешить странам НАТО размещать на Украине базы, считают в Раде

Представитель президента Украины в Раде Ирина Луценко ранее сообщила, что глава государства предлагает парламенту исключить из конституции страны положение о Черноморском флоте РФ на территории Крыма. Текст данного документа еще отсутствует на сайте парламента.

"Единственное положение, которое нам надо будет подкорректировать, если смотреть на заявление представителя президента в парламенте, — у нас действительно может сложиться ситуация, когда на Украине нужно будет разместить базы иностранной страны, речь идет о странах НАТО. Поэтому, возможно, может это положение будет скорректировано таким образом, что на условиях аренды нельзя размещать иностранные базы военных стран, если это не страна НАТО", — сказал Винник в эфире телеканала «112 Украина».

При этом он посоветовал дождаться текста законопроекта от президента, чтобы увидеть все детали.