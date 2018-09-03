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В МИД призвали стороны конфликта в Ливии прекратить боевые действия
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В МИД призвали стороны конфликта в Ливии прекратить боевые действия 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МИД РФ В СВЯЗИ С ОБОСТРЕНИЕМ СИТУАЦИИ В ЛИВИИ ПРИЗВАЛ СТОРОНЫ КОНФЛИКТА ПРЕКРАТИТЬ БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ И НЕ ДОПУСТИТЬ ПОГРУЖЕНИЯ СТРАНЫ В ХАОС
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