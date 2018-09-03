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В МИД призвали стороны конфликта в Ливии прекратить боевые действия
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В МИД призвали стороны конфликта в Ливии прекратить боевые действия
РИА Новости
2 часа назад
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Фото:
РИА Новости
МИД РФ
В СВЯЗИ С ОБОСТРЕНИЕМ СИТУАЦИИ В
ЛИВИИ
ПРИЗВАЛ СТОРОНЫ КОНФЛИКТА ПРЕКРАТИТЬ БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ И НЕ ДОПУСТИТЬ ПОГРУЖЕНИЯ СТРАНЫ В ХАОС
РИА НОВОСТИ
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