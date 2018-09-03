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Лавров: США сохраняют конфликт на Украине в «разогретом состоянии»
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Лавров: США сохраняют конфликт на Украине в «разогретом состоянии» 

ТВ Центр 12 минут назад
Фото: ТВ Центр
Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, для чего США поддерживают конфликт на Украине в «разогретом состоянии», передает РИА Новости.
"Это касается и урегулирования международных кризисов, международных конфликтов: будь то на Ближнем Востоке, на севере Африки, на Украине — конфликт, который США в общем-то при администрации Обамы активно сформировали и сохраняют сейчас в разогретом состоянии, прежде всего, чтобы у нас, на наших границах были раздражители", — заявил дипломат.
Министр отметил, что украинские власти вряд ли смогут изменить деструктивную линию по подрыву Минских договоренностей до выборов. А выполнение этих договоренностей остается единственным способом урегулировать конфликт на востоке Украины.
Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года, выборы в украинский парламент — 27 октября 2019 года.
После госпереворота на Украине в феврале 2014 года ЛНР и ДНР заявили о своей независимости. После чего Киев начал военную операцию против самопровозглашенных республик. По последним данным, в результате конфликта погибли более 10 тысяч человек.
Ситуацию на Донбассе пытается решить Минская контактная группа, куда входит в том числе и Россия. Однако, стороны конфликта не идут на перемирие.
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