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Конфликт на Украине сформировала администрация Обамы
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Конфликт на Украине сформировала администрация Обамы, заявил Лавров 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Администрация экс-президента США Барака Обамы активно сформировала конфликт на Украине, нынешние власти сохраняют его в разогретом состоянии, чтобы на границе РФ был раздражитель, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Это касается и урегулирования международных кризисов, международных конфликтов: будь то на Ближнем Востоке, на севере Африки, на Украине — конфликт, который США в общем-то при администрации Обамы активно сформировали и сохраняют сейчас в разогретом состоянии, прежде всего чтобы у нас, на наших границах были раздражители", — сказал он, выступая перед студентами МГИМО.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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