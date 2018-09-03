Порошенко не готов вводить военное положение в ДНР

Порошенко заявил об отсутствии намерения вводить военное положение в Донбассе

Его похоронили с воинскими почестями на кладбище «Донецкое море» в Ленинском районе столицы ДНР.

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