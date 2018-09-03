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Порошенко не готов вводить военное положение в ДНР
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Порошенко заявил об отсутствии намерения вводить военное положение в Донбассе 

RT на русском + ещё 8 1 час назад
Фото: Reuters
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Киев не намерен вводить военное положение на территории Донбасса. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
«Для меня было очень непросто принять это решение, ещё и защитить его перед парламентом, что нет, мы не вводим военное положение, потому что ценности демократии для нас не менее важны, чем ценности суверенитета», — объяснил он.
31 августа в центре Донецка при взрыве в кафе погиб глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Александр Захарченко.
Его похоронили с воинскими почестями на кладбище «Донецкое море» в Ленинском районе столицы ДНР.
Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук призвал украинские власти взять на себя ответственность за убийство Захарченко.
RT на русском: последние новости
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