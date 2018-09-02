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Депутат Рады призвал Киев взять на себя ответственность за убийство Захарченко
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Депутат Рады призвал Киев взять на себя ответственность за убийство Захарченко 

Газета.Ru + ещё 9 43 минуты назад
Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук призвал правительство Украины взять на себя ответственность за убийство главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Украина имела полное право «расправиться» с Захарченко.
Он также добавил, что СБУ уже несколько раз готовили покушение на Захарченко.
Мосийчук подчеркнул, что нежелание Киева признавать причастность к убийству главы ДНР является «трусостью».
Ранее глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил о непричастности украинской разведки к убийству Захарченко.
По его словам, данное убийство было разборкой «на коммерческой основе».
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