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В Совфеде прокомментировали убийство Захарченко
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В Совфеде прокомментировали убийство Захарченко
РИА Новости
56 минут назад
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РИА Новости
РИА НОВОСТИ
: УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО НАПРАВЛЕНО НА ДЕСТАБИЛИЗАЦИЮ СИТУАЦИИ НА ДОНБАССЕ, ЗА НИМ СТОЯТ ЭКСТРЕМИСТСКИЕ СИЛЫ УКРАИНЫ — СЕНАТОР СЕРЕБРЕННИКОВ
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