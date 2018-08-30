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Кандидат в президенты Грузии Зурабишвили отказалась от гражданства Франции
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Кандидат в президенты Грузии Зурабишвили отказалась от гражданства Франции 

РИА Новости + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
ТБИЛИСИ, 30 авг — РИА Новости. Экс-министр иностранных дел Грузии, независимый кандидат в президенты Саломе Зурабишвили заявила, что она больше не является гражданкой Франции.
Зурабишвили имела двойное гражданство, по этой причине в 2013 году ЦИК Грузии отказался регистрировать ее в качестве кандидата в президенты. По закону президент Грузии не может иметь гражданства других стран, помимо грузинского.
"Сегодняшний день особенный для меня. С сегодняшнего дня я больше не владею двойным гражданством. Премьер Франции и министр внутренних дел подписали указ, согласно которому с 23 августа я не считаюсь гражданином Франции", — заявила Зурабишвили журналистам.
Выборы главы государства состоятся 28 октября. Президентские выборы 2018 года — это последние выборы, когда глава государства будет избираться прямым путем. В будущем президента Грузии изберет состоящая из 300 делегатов команда.
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