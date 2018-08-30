США смягчили условия для ряда стран на поставки алюминия и стали

Бразилии и США ввели послабления на экспорт стали и алюминия для Аргентины Южной Кореи . Для Кореи и Бразилии в отдельных случаях могут не действовать квоты на поставки стали, для Аргентины — алюминия и стали, сообщает «Интерфакс»

США в марте ввели повышенные пошлины на ввоз алюминия и стали из других стран. Трамп подписал указ о введении тарифов на ввоз в США стали и алюминия в размере 25 и 10% соответственно.

«Компании упомянутых стран, опираясь на нехватку аналогичной продукции или продукции соответствующего качества от американских производителей, могут подавать заявки на изъятие своей продукции из-под действия квот. В таких случаях продукции может выводиться из-под действия квот, и она не будет облагаться пошлиной» — говорится в сообщении.