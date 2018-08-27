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МО РФ: США наращивают число носителей крылатых ракет для удара по Сирии
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МО РФ: США наращивают число носителей крылатых ракет для удара по Сирии 

ТАСС 39 минут назад
США наращивают число носителей крылатых ракет в Ближневосточном регионе для удара по правительственным силам Сирии — Минобороны РФ.
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