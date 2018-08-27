В парламенте России прокомментировали отказ Киева забирать свои корабли

Ранее экс-главнокомандующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук заявил, что Киев не возвращает боевые корабли, чтобы «иметь аргумент» в спорах с Россией в международных судах. Он также заметил, что с выводом техники Украина потеряет поддержку западных партнёров в этом вопросе.

По словам Цекова, у украинской стороны и так нет оснований предъявлять иски к России.

«Мы же им сами сказали: «Забирайте!» Поэтому зачем они будут иски подавать, когда мы и так согласны?», — сказал сенатор.

Он также предположил, что украинские политики специально не хотят урегулировать ситуацию с кораблями в преддверии парламентских и президентских выборов в стране.

«Если они забирают, то демонстрируют слабость перед наиболее радикальной частью украинского общества», — добавил Цеков.