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В парламенте России прокомментировали отказ Киева забирать свои корабли
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В парламенте России прокомментировали отказ Киева забирать свои корабли 

ИА «Сусанин» 40 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Москва. Украина не забирает свои корабли из Крыма, потому что у нее нет технических возможностей сделать это. Такие слова члена комитета Совета Федерации по международным делам от Крыма Сергея Цекова приводит РИА Новости в субботу, 25 августа.
Ранее экс-главнокомандующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук заявил, что Киев не возвращает боевые корабли, чтобы «иметь аргумент» в спорах с Россией в международных судах. Он также заметил, что с выводом техники Украина потеряет поддержку западных партнёров в этом вопросе.
По словам Цекова, у украинской стороны и так нет оснований предъявлять иски к России.
«Мы же им сами сказали: «Забирайте!» Поэтому зачем они будут иски подавать, когда мы и так согласны?», — сказал сенатор.
Он также предположил, что украинские политики специально не хотят урегулировать ситуацию с кораблями в преддверии парламентских и президентских выборов в стране.
«Если они забирают, то демонстрируют слабость перед наиболее радикальной частью украинского общества», — добавил Цеков.
Напомним, в январе президент Владимир Путин заявил о готовности передать Украине оставшуюся в Крыму военную технику. Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Киев должен рассматривать предложение о возврате кораблей как официальное.
ИА «Сусанин»: последние новости
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