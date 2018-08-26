Порошенко: дипломатическая служба должна работать как военное подразделение

Президент Украины Пётр Порошенко во время визита в Авдеевку заявил, что дипломатическая служба должна работать как военное подразделение.

«Дипломатическая служба должна работать как воинское подразделение. У президента есть «два крыла» — Вооружённые силы и дипломатическая служба», — приводит УНИАН слова Порошенко.

По его словам, «солдаты» дипломатической службы в условиях войны играют не менее важную роль, чем украинское войско».

Ранее Порошенко заявил, что Украина «нарастила крепкие мышцы», выдержав «испытания войной и экономическим кризисом».