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Порошенко: дипломатическая служба должна работать как военное подразделение
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Порошенко: дипломатическая служба должна работать как военное подразделение 

RT на русском 28 минут назад
Президент Украины Пётр Порошенко во время визита в Авдеевку заявил, что дипломатическая служба должна работать как военное подразделение.
«Дипломатическая служба должна работать как воинское подразделение. У президента есть «два крыла» — Вооружённые силы и дипломатическая служба», — приводит УНИАН слова Порошенко.
По его словам, «солдаты» дипломатической службы в условиях войны играют не менее важную роль, чем украинское войско».
Ранее Порошенко заявил, что Украина «нарастила крепкие мышцы», выдержав «испытания войной и экономическим кризисом».
RT на русском: последние новости
Порошенко рассказал, когда вступление Украины в НАТО станет реальным Посол Украины анонсировал визит Порошенко в США в сентябре Болтон заявил о готовности сотрудничать с Украиной по недопущению «вмешательства» России
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