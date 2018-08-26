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Захарченко засомневался в сроках выборов в ДНР
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Захарченко засомневался в сроках выборов в ДНР 

News.ru 2 часа назад
Фото: News.ru
Глава ДНР Александр Захарченко не смог назвать дату проведения выборов президента и парламента в самопровозглашенной республике. При этом парламент ДНР увеличил до пяти лет срок полномочий главы республики и депутатов.
«Выборы могут пройти и могут, если будут обоснованные предложения, быть перенесены. Но еще ничего не решено», — приводит РИА Новости слова главы ДНР Александра Захарченко.
Ранее Захарченко рассказал о двух вариантах того, как достичь мира на Донбассе. Как писал News.ru, это будет возможно либо после капитуляции Украины, либо после смены власти в Киеве.
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