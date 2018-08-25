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Для удара по Сирии в Персидский залив прибыл эсминец ВМС США
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Для удара по Сирии в Персидский залив прибыл эсминец ВМС США 

Российская Газета 19 минут назад
Фото: Российская Газета
Как отметил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков ТАСС, для того, чтобы совершить удар по Сирии, после провокации с химическим оружием, в Персидский залив прибыл эсминец УРО «The Sullivans» ("Салливанс") ВМС США с 56 крылатыми ракетами на борту.
Также на авиабазу «Эль-Удейд» в Катаре передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В, вооруженный 24 крылатыми ракетами «воздух — поверхность».
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил в ходе встречи секретарю российского совбеза Николаю Патрушеву, что Вашингтон готов нанести по сирийским правительственным силам новый, еще более мощный удар.
Напомним, США и союзники уже использовали провокации террористов, как повод для нанесения ударов по государственным объектам Сирии. 14 апреля США, Британия и Франция ударили по сирийским правительственным объектам.
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