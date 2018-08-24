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День независимости Украины: военные НАТО на Крещатике
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День независимости Украины: военные НАТО на Крещатике 

Украина.ру 49 минут назад
Фото: Украина.ру
В праздничном параде в честь Дня независимости Украины приняли участие 4500 военнослужащих разных родов войск. По центру Киева проехали 250 единицах техники, в том числе танки, системы залпового огня, самоходные установки, БТР. Кроме того, жителям и гостям столицы продемонстрировали американские противотанковые ракетные комплексы Javelin.
На мероприятии присутствовали высокопоставленные гости из западных стран, в частности советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер и посол США на Украине Мари Йованович.
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