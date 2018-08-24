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Пенс назвал срок, к которому Космические силы США станут реальностью
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Пенс назвал срок, к которому Космические силы США станут реальностью 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Вице-президент США Майкл Пенс во время выступления в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне назвал срок, к которому Космические силы США станут реальностью.
По словам политика, американское министерство обороны уже «работает над инициативами по укреплению безопасности США в космосе», Космические силы США «станут реальностью к 2020 году», передает ТАСС.
Пенс подчеркнул, что в американской администрации придерживаются мнения, что создание Космических сил — это «идея, время для которой пришло».
Вице-президент США напомнил о докладе Пентагона, согласно которому, Россия и Китай активно развивают вооружения в космосе. В связи с этим он подчеркнул, что администрация Трампа «нацелена на то, чтобы США опережали своих противников в этой важнейшей сфере». При этом Пенс заверил, что Космические силы США будут созданы «исключительно для обеспечения безопасности» Соединенных Штатов в космосе.
В понедельник Россия отправила США «важный сигнал» по поводу вооружений в космосе.
Напомним, в июне глава Белого дома Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно начать формирование военно-космических сил США. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом.
В связи с этим Москва обвинила Вашингтон в попытке вывести оружие в космос.
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