Помпео обеспокоен возможными военными действиями в Идлибе

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" (Помпео) обсудил вызовы в Сирии, в том числе высказал серьезную обеспокоенность США потенциальными военными действиями в Идлибе", — сказала Науэрт.

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