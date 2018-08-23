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Помпео обеспокоен возможными военными действиями в Идлибе
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Помпео обеспокоен возможными военными действиями в Идлибе 

РИА Новости 52 минуты назад
ВАШИНГТОН, 23 авг — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил в телефонном разговоре российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову, что обеспокоен возможными военными действиями в сирийской провинции Идлиб, заявила журналистам официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт. Идлиб является последним крупным оплотом антиправительственной вооруженной оппозиции в Сирии.
" (Помпео) обсудил вызовы в Сирии, в том числе высказал серьезную обеспокоенность США потенциальными военными действиями в Идлибе", — сказала Науэрт.
По ее словам, Помпео также призвал Лаврова поддержать усилия ОЗХО и других сторон по привлечению сирийских властей к ответственности за «применение химоружия». Власти Сирии обвинения в применении химоружия категорически отрицают.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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