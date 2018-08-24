Болтон пообещал защитить Украину от вмешательства в выборы

Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в беседе с украинским президентом Петром Порошенко заявил, что Вашингтон будет сотрудничать с Киевом, чтобы не допустить вмешательства в выборы украинского президента. Об этом сообщает УНН.

По его словам, он вместе с Порошенко и его коллегами обсудил вопрос возможного вмешательства в выборы в США в 2018 году и в президентские выборы на Украине в 2019 году.

"Президент Порошенко и я — мы договорились, что рассмотрим шаги, которые могут сделать Украина и США по поводу вмешательства в выборы здесь. Мы можем делать это с помощью каналов правоохранительных органов и других механизмов", — сказал Болтон на пресс-брифинге.

По его словам, с угрозой вмешательства в выборы столкнулись «несколько стран на Западе».

"Мы четко заявили, какова наша позиция по этому поводу. Поэтому мы готовимся сотрудничать с правительством Украины , чтобы предотвратить вмешательство здесь", — добавил советник президента США.