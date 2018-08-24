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Болтон пообещал защитить Украину от вмешательства в выборы
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Болтон пообещал защитить Украину от вмешательства в выборы 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Русская служба "Голоса Америки"
Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в беседе с украинским президентом Петром Порошенко заявил, что Вашингтон будет сотрудничать с Киевом, чтобы не допустить вмешательства в выборы украинского президента. Об этом сообщает УНН.
По его словам, он вместе с Порошенко и его коллегами обсудил вопрос возможного вмешательства в выборы в США в 2018 году и в президентские выборы на Украине в 2019 году.
"Президент Порошенко и я — мы договорились, что рассмотрим шаги, которые могут сделать Украина и США по поводу вмешательства в выборы здесь. Мы можем делать это с помощью каналов правоохранительных органов и других механизмов", — сказал Болтон на пресс-брифинге.
По его словам, с угрозой вмешательства в выборы столкнулись «несколько стран на Западе».
"Мы четко заявили, какова наша позиция по этому поводу. Поэтому мы готовимся сотрудничать с правительством Украины, чтобы предотвратить вмешательство здесь", — добавил советник президента США.
США продолжают обвинять Россию во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году. Официальная Москва неоднократно опровергала эти заявления.
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