Порошенко увидел в дипломатах воинское подразделение

По его словам, вооруженные силы и дипломатическая служба — это «два крыла» президента, причем «солдаты» дипломатической службы во время «войны» не менее важны, чем «украинское войско».

Он заявил, что Украина «заплатила очень высокую цену» за возможность «проводить реформы, двигаться в Европу, в НАТО и изменять» страну, передает УНИАН