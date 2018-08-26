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Порошенко увидел в дипломатах воинское подразделение
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Порошенко увидел в дипломатах воинское подразделение 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Дипломатическая служба должна работать как воинское подразделение, заявил президент Украины Петр Порошенко в Авдеевке.
По его словам, вооруженные силы и дипломатическая служба — это «два крыла» президента, причем «солдаты» дипломатической службы во время «войны» не менее важны, чем «украинское войско».
Он заявил, что Украина «заплатила очень высокую цену» за возможность «проводить реформы, двигаться в Европу, в НАТО и изменять» страну, передает УНИАН.
Порошенко назвал миротворческую операцию с мандатом Совета безопасности ООН «ключевым элементом мирного процесса».
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