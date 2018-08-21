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Болтона позвали на военный парад в Киеве
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Болтона позвали на военный парад в Киеве 

News.ru 21 августа 2018
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон приглашен на военный парад в Киеве. Его организуют по случаю Дня независимости Украины.
«В рамках визита будут проведены содержательные встречи с нашими президентом, премьер-министром и министрами иностранных дел и обороны», — сказал посол Украины в США Валерий Чалый на пресс-конференции в Киеве.
Украина празднует День независимости 24 августа. На парад в Киев приглашены 18 иностранных делегаций.
Ранее News.ru писал о том, что Конгресс США заинтересовался возможным знакомством россиянки Марии Бутиной, обвиняемой в работе иностранным агентом, с советником американского президента по национальной безопасности Джоном Болтоном.
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