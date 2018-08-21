Болтона позвали на военный парад в Киеве

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон приглашен на военный парад в Киеве. Его организуют по случаю Дня независимости Украины

«В рамках визита будут проведены содержательные встречи с нашими президентом, премьер-министром и министрами иностранных дел и обороны», — сказал посол Украины в США Валерий Чалый на пресс-конференции в Киеве.

Украина празднует День независимости 24 августа. На парад в Киев приглашены 18 иностранных делегаций.