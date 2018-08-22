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Минобороны РФ отчиталось о промежуточных итогах военной операции в Сирии
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Мертвого Хачатуряна подвергнут экспертизе
Мертвого Хачатуряна подвергнут экспертизе

Минобороны РФ отчиталось о промежуточных итогах военной операции в Сирии 

РИА Новости 29 минут назад
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