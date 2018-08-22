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На Украине рассказали о подготовке визита Порошенко в США
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Названа дата восстания на Украине

На Украине рассказали о подготовке визита Порошенко в США 

ИА Regnum 6 часов назад
Президент Украины Петр Порошенко в сентябре может отправиться с визитом в США, заявил украинский посол в Вашингтоне Валерий Чалый в эфире телеканала «Прямой».
(ООН)», — заявил Чалый, добавив, что посольство «будет работать над политическими встречами».
Напомним, ранее стало известно, что миссия Международного валютного фонда (МВФ) в начале сентября посетит Киев для обсуждения дальнейшего предоставления финансовой помощи Украине. Визит организуется по запросу украинской стороны.
Читайте подробнее: Миссия МВФ в сентябре посетит Украину
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